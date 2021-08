Balli sfrenati, zero distanziamento e cucina con carenze igieniche: chiuso il Country Club a Porto Rotondo

Secondo locale vip chiuso in pochi giorni nel nord Sardegna, per mancato rispetto delle normative anti covid e per carenze igienico sanitarie nelle cucine. Dopo il Just Cavalli la scorsa settimana, è stato chiuso il Country Club di Porto Rotondo, dove questa sera era in programma il dinner show di Jerry Calà. Il locale, uno dei più famosi, frequentati e gettonati durante la stagione estiva, non potrà lavorare per 5 giorni. Balli sfrenati in pista, zero distanziamenti, di mascherine neanche l’ombra: sono stati i carabinieri a scoprire che al Country Club nessuna regola anti covid veniva rispettata.

Il blitz nella notte fra mercoledì e giovedì scorso, con i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, del Nas (Nucleo antisofisticazioni) e del Nil (Nucleo tutela del lavoro) di Sassari. I giovani all’interno hanno continuato a ballare e scatenarsi in pista anche all’arrivo dei carabinieri, proprio come era successo al Just Cavalli. E proprio come nell’altro locale, anche in cucina i militari hanno trovato una situazione disastrosa, senza alcun rispetto delle norme igieniche, con cibi scaduti e mal conservati. Oltre ad aver disposto la chiusura, i carabinieri hanno multato i gestori.