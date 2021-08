La Sardegna resta a fatica in zona bianca, nell’Isola l’incidenza Covid più alta d’Italia

La Sardegna resta in zona bianca ma l’ombra della zona gialla è ancora ben presente non distante dall’Isola. La regione, infatti, ha l’incidenza di casi più alti d’Italia (156,4), calcolata tra il 13 e il diciannove agosto per centomila abitanti. Numeri in aumento costante, ormai, da quasi un mese. E non va meglio nel settore degli ospedali Covid, da dove arrivano gli altri due indicatori presi in esame dall’Istituto superiore di Sanità per definire un cambio di colore di una regione. In terapia intensiva il livello di riempimento è pari, percentualmente parlando, a 9,2, e il limite del 10 per cento è a pochissima distanza. Un po’ più distante la percentuale nei posti letto Covid standard, la Sardegna è al 9,9 per cento e il limite, in questo caso, è del quindici.

Ma i ricoveri stanno aumentando, anche negli ultimi giorni la tendenza non è cambiata. E la settimana prossima, o al massimo i prossimi quindici giorni, diventano davvero decisivi per l’Isola.