Emergenza sicurezza a Cagliari, Il sindaco Massimo Zedda è in prefettura, con prefetto e questore per parlare ancora una volta di una situazione sfuggita a qualunque controllo: “Servono agenti a piedi che tengano sotto controllo le strade del centro”, chiede Zedda. Oltre a un rafforzamento generale dei presidi delle forze dell’ordine.

Il vertice in prefettura doveva servire a parlare dell’organizzazione dei prossimi grandi eventi in città, da Sant’Efisio alla America’s Cup. Ma, ovviamente, il focus è stato spostato sull’emergenza sicurezza: sabato il titolare della pizzeria Napul’è, Luigi De Micco, ha inseguito alcuni scippatori che avevano rubato la borsa a una cliente ed è stato brutalmente e selvaggiamente picchiato, denunciando poi di essere stato vittima dell’agguato di cinque stranieri, probabilmente algerini. Secondo il racconto di De Micco, la banda di scippatori è composta da una trentina di stranieri che dopo aver derubato il malcapitato si dileguano nelle stradine del centro storico.

Zedda, oltre che sulla sicurezza, ha intenzione di agire anche sul fronte prevenzione: di recente si è stabilito anche di coinvolgere in modo maggiore i commercianti e le associazioni di categoria, e già ieri era in contatto con i rappresentanti della Federazione pubblici esercizi per valutare insieme situazione e possibili soluzioni.