Cagliari, è in gravi condizioni l’operaio precipitato dal tetto dell’hotel Regina Margherita: scattano le indagini dei carabinieri. Si tratta di un ragazzo di circa 20 anni, precipitato su un lamierato dall’altezza di cinque metri. Sul posto è intervenuta una Mike 90 e un’ambulanza con a bordo gli operatori di AVSM Monserrato. Subito verrà aperta anche una inchiesta dell’Ispettorato del lavoro, per verificare se il giovanissimo operaio stesse lavorando in condizioni di sicurezza e con tutte le attrezzature necessarie.

Nel corso del pomeriggio odierno, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace sono intervenuti presso una struttura ricettiva situata in viale Regina Margherita, a seguito di un incidente sul lavoro che ha coinvolto un giovane operaio ventenne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane, dipendente di una ditta specializzata, era impegnato in alcuni interventi di manutenzione sulla sommità dell’edificio. Per cause che sono tuttora in fase di accertamento, l’operaio avrebbe perso l’equilibrio precipitando dal tetto della struttura. L’allarme è scattato immediatamente, permettendo l’arrivo tempestivo del personale sanitario del 118. Il giovane, a causa della dinamica dell’impatto, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato per i necessari accertamenti clinici, fortunatamente non verserebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti, oltre ai militari dell’Arma per i rilievi di competenza, gli ispettori del Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (SPRESAL) dell’ASL di Cagliari. Spetterà alle indagini tecniche ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e verificare il puntuale rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, riferendo gli esiti alla competente Autorità Giudiziaria.