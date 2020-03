Emergenza Coronavirus, British Airways e Easyjet tagliano i voli per il nord Italia

British Airways e Easyjet hanno annunciato questa mattina la cancellazione dei loro voli da e per Milano Malpensa, Linate, Bergamo,Venezia e Verona sulla scia della raccomandazione negativa di viaggio in tutta la Lombardia e nella quattordici province isolate dal decreto del governo Conte formalizzato ieri dal Foreign Office britannico. Le compagnie di bandiera inglesi hanno inoltre confermato il taglio di una parte dei collegamenti col resto d’Italia per il calo delle prenotazioni. Per tale ragione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” consiglia di controllare sui siti ufficiali degli aeroporti e di British Airways e Easyjet lo stato del vostro volo per restare indenni.