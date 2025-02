Trovare una casa in affitto a Cagliari e nelle zone circostanti è ormai diventato quasi impossibile. La situazione, già critica, sta assumendo contorni sempre più drammatici, con tantissime famiglie alla disperata ricerca di un’abitazione. I proprietari, infatti, appaiono sempre più riluttanti ad affittare i loro immobili, soprattutto a chi ha figli o animali domestici. Uno dei principali ostacoli riguarda la difficoltà nello sfrattare gli inquilini morosi, in particolare se hanno figli a carico. Oltre al rischio di morosità, molti proprietari temono inoltre possibili danni agli immobili. “Ho un quadrivano da 110 mq al secondo piano, con tre camere matrimoniali e due bagni. Vorrei affittarlo, ma ho paura per colpa di brutte esperienze capitate a conoscenti”, racconta un lettore. Anche chi ha uno stipendio fisso, magari statale, non riesce a convincere i proprietari a concedere in locazione la propria casa. “I vincoli sono troppi: non si affitta a famiglie con figli, non si affitta nemmeno a chi possiede animali”. Di fronte a queste difficoltà, molti proprietari preferiscono orientarsi verso affitti brevi destinati a turisti o studenti. Durante la stagione estiva, il business degli affitti turistici garantisce introiti rapidi e senza i potenziali problemi legali legati ai contratti di lunga durata. Tra le motivazioni principali di questa crisi del mercato degli affitti c’è la percezione che la legge tuteli più gli inquilini che i proprietari. “Se non cambia la normativa a favore dei proprietari, sarà sempre più difficile trovare case in affitto”, scrive Christian M. La situazione attuale sta creando una vera emergenza abitativa: così molte famiglie continuano a cercare invano una casa, mentre decine di immobili rimangono vuoti per paura o sfiducia.