Dolianova, per Tigro cure garantite: raccolti in due giorni oltre 10 mila euro, stop alle donazioni per il momento. Tante mani d’aiuto per quelle zampe bruciate da chi, senza cuore, ha usato il gatto come miccia, per nessun motivo plausibile, solo per una cattiveria pericolosa. Ma ora è coccolato e accudito come non mai, ricoverato in clinica, i veterinari si prodigano per lui, per salvargli la vita. “Quando lo abbiamo accolto, era irriconoscibile. Ha riportato ustioni gravi, le orecchie accartocciate dal fuoco, un arto in necrosi che potrebbe dover essere amputato. I suoi polmoni sono compromessi dall’inalazione di monossido di carbonio. Ma Tigro è un guerriero, e noi non lo lasceremo solo.

Le sue cure saranno lunghe e costose: ricovero, interventi chirurgici, terapie, medicinali e un futuro stallo domestico per garantirgli sicurezza e amore” aveva comunica Fierogatto ODV.

10 mila euro era la somma prefissata, quasi 11 mila i denari già donati: un atto di generosità e amore, indescrivibile, verso un essere fragile che dovrà lottare per tanto tempo per riprendere in mano la sua esistenza.