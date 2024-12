A Cagliari prosegue l’interruzione dell’acqua che in questi giorni ha interessato la zona di Barracca Manna e Monserrato. L’acqua è tornata poco dopo le 22:40 di ieri, “Potrebbe rimancare in qualsiasi momento senza preavviso”, le parole dei residenti: “Abbanoa non risponde, la voce registrata del call center dice di rimanere in attesa, ma risulta impossibile parlare con l’operatore”, “Con quello che paghiamo è una vergogna” proseguono indignati. In seguito alle incessanti chiamate Abbanoa comunica in tarda sera l’ennesima interruzione dell’acqua per la giornata di domani, interesserà tutte le zone di Barraca Manna e Monserrato. Disagi in vista per i cittadini: “Abbiamo dovuto chiudere il centro diurno per anziani a causa dell’interruzione”, queste le parole di un operatore sanitario.