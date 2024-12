Si sono conclusi nel migliore dei modi la ricerca e il soccorso di quattro escursionisti che hanno perso l’orientamento in località Santa Barbara a Sinnai. I quattro, in contatto telefonico, sono stati raggiunti attorno alle 20 dalla squadra di soccorso e dalla squadra specializzata SAF Speleo Alpino Fluviale del Comando Vigili del fuoco di Cagliari, che li ha trovati fuori dal sentiero e riaccompagnati in luogo sicuro. I ragazzi sono stati seguiti da un cane che era stato smarrito. I vigili del fuoco hanno notato la medaglietta e sono riusciti a rintracciare il proprietario a cui è stato affidato.