È stata ritrovata senza nel suo letto a Campagnola di Brugine, in provincia di Padova, la mattina di Natale. Se ne è andata così la giovanissima Katharina Grande, 17 anni, morta nel sonno per un malore riconducibile alle crisi epilettiche di cui Katharina soffriva. Ad accorgersene, la madre della ragazzina. Inutile, purtroppo, ogni tentativo di salvarla, la 17enne era già deceduta. Gli inquirenti hanno deciso di disporre comunque l’autopsia, nonostante non sembra ci possano essere dubbi sulle cause del decesso della ragazzina. I genitori hanno deciso di fare del bene nonostante l’enorme dolore, donando le cornee della loro Katharina.