Emanuele Filiberto a Cagliari, polemiche e caos: “Insultato con messaggi privati perchè ho criticato la sua presenza”

La visita, terminata da un giorno, del principe Emanuele Filberto a Cagliari ha portato non solo polemiche ma, anche, qualcosa di più grave. “Insulti, pesanti, ricevuti con messaggi privati sul mio profilo Facebook”. A dirlo è il candidato sindaco civico Giuseppe Farris: nel giorno della messa a Santa Croce e della serata di gala al convento di San Giuseppe, Farris aveva bollato come inopportuna la presenza dell’esponente di casa Savoia addirittura il primo maggio, in Comune, per Sant’Efisio: “Mentre la Giunta Truzzu non è riuscita ad assicurare i consueti eventi collaterali per Sant’ Efisio, apprendiamo che Emanuele Filiberto di Savoia, già invitato dall’oramai ex sindaco, è sbarcato a Cagliari. Dalle prime indiscrezioni pare che sia stato accolto con inchini analoghi a quelli che i cagliaritani riservano ai Suoi avi, rappresentati da quel pessimo quadro del Marghinotti, ancora appeso nella stanza del vicesindaco e che, fra un mesetto, finirà in cantina. Non so se il giovane dal sangue blu sia stato mosso da nostalgia e voglia rivedere le sue vecchie proprietà e la terra che ha regalato un regno alla Sua famiglia. Per certo, l’erede della dinastia che ha favorito il fascismo torna per la seconda volta a palazzo Bacaredda, come ospite di riguardo per festa più importante per i Cagliari e per la Sardegna intera”. Queste le parole di Farris, riportate da Casteddu Online ( QUI l’articolo). In un articolo del giorno dopo, invece, avevamo dato notizia ai lettori delle parole dette dal principe e di ciò che era avvenuto al convento di San Giuseppe la sera prima (QUI l’articolo).