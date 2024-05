Maxi truffa con i fondi europei: sequestrate due società a Cagliari, 100 vittime in Sardegna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Prendevano soldi per istruire pratiche per far ottenere, a loro dire, finanziamenti europei, ma una volta incassati i soldi sparivano nel nulla. Fra i presunti truffatori, un centinaio le vittime del raggiro in tutta la Sardegna, anche Luca Silvestrone, 53 anni, arrestato a dicembre e diventato famoso in Sardegna per essersi presentato all’allora patron del Cagliari, Massimo Cellino, come intermediario di un fondo americano che voleva acquisire la società rossoblù. Indagato anche un imprenditore di Cagliari.

Secondo le accuse Silvestrone e gli altri tre facevano parte di un gruppo criminale che aveva ottenuto indebiti profitti per oltre 2 milioni a discapito di 650 persone residenti in 13 regioni d’Italia, tra le quali anche la Sardegna. Oltre cento le vittime del presunto raggiro nell’isola: a loro veniva prospettata la possibilità di poter accedere a finanziamenti europei. Per ottenerli pagavano agli intermediari il denaro per istruire le varie pratiche, ma poi dei finanziamenti non arrivava nemmeno un euro. A dicembre sono scattati gli arresti, oggi è arrivato il sequestro delle società in diverse regioni d’Italia, due delle quali, da oggi sotto sequestro, a Cagliari.