Tanti amici e parenti si sono ritrovati ieri nella parrocchia di San Sebastiano per salutare quell’uomo, marito e papà, che ha lasciato troppo presto la sua famiglia. Molto conosciuto e stimato, oltre ad avere la passione per gli animali correva in sella alla sua moto. Ed è con questa che è stato salutato ieri, con il rombo di quella due ruote, forte più che mai, e solo per lui, per quell’uomo sensibile e gentile, impossibile da dimenticare per chi lo ha amato in vita. Tanti i messaggi di cordoglio che da giorni si susseguono: “Quando una persona ci lascia, quando non è più qui e non possiamo più toccarla, o sentire la sua voce… sembra scomparsa per sempre. Ma un affetto sincero non morirà mai. Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà per sempre nei nostri cuori: più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola” si legge tra i tanti ricordi a lui dedicati.