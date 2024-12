Treni speciali per permettere di arrivare alle grandi feste in sicurezza, si prevedono migliaia di spettatori che nemmeno il freddo fermerà.

Una performance oramai consolidata quella dei maxi concerti pre-capodanno: si balla e si canta, niente da invidiare ai palchi allestiti per il 31 nelle città che da anni detengono il primato. Da Cagliari a Oristano, da Alghero, Olbia a Castelsardo è tutto pronto per i big di fama internazionale. La “concorrenza” gioca in anticipo, ed ecco così che la festa parte pochi giorni prima dello scoccare della mezzanotte che darà ufficialmente il via al nuovo anno. Da accogliere con il calice in mano e, se tutti insieme in piazza, è ancora meglio.

Ieri le danze sono state ufficialmente aperte nel Medio Campidano: migliaia di persone in piazza Lavatorio per il produttore e DJ con all’attivo già 8 album pubblicati, ultimo della quale uscito appena due mesi fa “Container” con quasi 400.000 Follower e più di 3 milioni di ascolti mensili.

Night Skinny ha conquistato tutti, “un artista di spicco nel mondo dell’ Hip Hop Trap in Italia sono tante le sue collaborazioni anche con artisti di fama internazionale” ha ricordato Bloom Lounge Bar. Una serata che è stata “arricchita anche dalla presenza di Hype gruppo ideato da giovani Villacidresi che propone musica e divertimento con un Roster di Dj Locali emergenti”.

Questa sera si cambia palco, il popolo della notte si trasferirà a Villamassargia e Assemini: Gabry Ponte sarà al Campo Sportivo Comunale, dove, a partire dalle ore 22:00, uno dei dj più amati della scena musicale italiana farà ballare e scatenare tutti con le sue hit leggendarie. “Sarà un’occasione unica per salutare l’anno che sta per finire e immergersi in un’atmosfera di festa, musica e divertimento” hanno spiegato gli organizzatori.

Tananai, invece, ospite confermato nella capitale del divertimento targato anni’90, in quell’Assemini che non vuole vivere solo di ricordi ma riprendere il mano lo scettro come punto attrattivo di tutto l’hinterland cagliaritano.

“Oltre allo showcase di Tananai, uno dei cantanti italiani più amati e apprezzati, saliranno sul palco di Sant’Andrea alcuni cantanti locali, tra cui Roli e il nostro Baby Rich; a concludere la serata il Dj Sandro Murru insieme a Forever Young” aveva comunicato il sindaco Mario Puddu.