Elmas, brutto incidente stradale sulla rampa per l’aeroporto: tre feriti

Brutto incidente questa mattina poco dopo le 8 sulla rampa che porta all’aeroporto di Elmas. Per cause ancora da accertare sono rimasti coinvolti in uno scontro due veicoli, un motocarro e un’auto. La centrale dei vigili del fuoco ha inviato inviato sul posto una squadra di pronto intervento. Gli operatori hanno delimitato l’area e provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale.

Due gli occupanti del motocarro e una donna alla guida dell’autovettura sono stati soccorsi dai sanitari inviati dal 118 trasportati in ospedale, per accertamenti. Sul posto prima dell’arrivo dei soccorsi un Vigile del Fuoco che presta servizio presso il distaccamento Aereoportuale di Elmas si è tempestivamente fermato sul posto per prestare i primi soccorsi. Sul posto i Carabinieri e polizia locale per gli accertamenti e i rilievi di legge.