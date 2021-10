Quartu, rivoluzione in centro: “Il nuovo mercato in viale Colombo, due parcheggi sotterranei e maxi piazza accanto al Comune”

Addio allo storico mercato civico accanto al Comune, più pieno di grane che di clienti, trasferendo tutti i box in una struttura nuova in viale Colombo e realizzando due multipiani: uno sotto il nuovo mercato e l’altro sulle ceneri del vecchio, che dev’essere demolito per realizzare una piazza. Eccola, l’idea-progetto del sindaco Graziano Milia per rivitalizzare il centro di Quartu Sant’Elena. Sinora c’è solo un approfondimento sulla fattibilità dell’operazione, ma tra poche settimane “speriamo di essere molto più avanti”. Una rivoluzione, volendo utilizzare una sola parola, che riguarda l’area subito dopo il cartello di benvenuto in città. Con un taglio netto ai problemi legati al traffico e ai parcheggi e un nuovo look per le vie dello shopping: “Quartu non ha un centro riconoscibile, meglio, non ha più di un centro. Dovrebbe averne diversi, ognuno con una sua funzione e un suo ruolo”, analizza Milia. Che butta subito nella mischia ciò che vuole realizzare: “Così com’è non può diventare attrattivo nemmeno se viene abbellito, parlo della parte centrale di via Eligio Porcu, viale Colombo, la zona del mercato e del Comune e la basilica di Sant’Elena. I cittadini devono potersi recare in quella zone per averse servizi e non intasare i luoghi con le auto parcheggiate da tutte le parti. Vogliamo demolire il mercato civico e trasferirlo nella zona di viale Colombo, lì ci sono molti edifici pubblici che possono essere abbattuti”, osserva Milia. “Sotto il nuovo mercato, con nuovi servizi, si può realizzare un parcheggio sotterraneo”. E la vecchia struttura? “Da demolire per realizzare una grande piazza che, a Quartu, non esiste, nella quale la comunità può identificarsi insieme a quella di Sant’Elena, con un altro parcheggio sotterraneo”. Chi gestirebbe gli stalli? “I privati, si tratta di un progetto che funzina solo con investimenti privati, in piena linea con le novità introdotte dal Codice degli appalti”. Stalli sotterranei non in mano al Comune, quindi, anche perchè “quei pochissimi, gestiti direttamente dalle amministrazioni comunali, sono stati un fallimento”.

Insomma, il progetto c’è e ora bisogna trovare i soldi per realizzare gran parte degli interventi: “Dobbiamo rigenerare il centro, dandogli vitalità, deve diventare un luogo attrattivo dove la gente va e non si creano problemi legati ai parcheggi. Così possiamo rivalorizzare via Eligio Porcu e la zona di viale Colombo, con una grande utilità per i commercianti e i cittadini. Questa è la nostra risposta a come rivalutare la zona: se qualcuno ha risposte migliori le tiri fuori”. E il dibattito, come si dice in questi casi, è apertissimo.