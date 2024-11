Ecco il nuovo viale Trieste libero dal cantiere, a settembre i lavori sul terzo lotto

Sono terminati i lavori che riguardano il secondo lotto di Viale Trieste.

Il nuovo progetto della strada prende finalmente forma. Sono state ufficialmente revocate le ordinanze dell’8 e del 18 novembre sulla viabilità della zona.

Come affermato dal Comune “è stato istituito il senso unico di circolazione con percorrenza da viale Trieste verso via Maddalena”.

Finalmente il nuovo progetto sulla viabilità di Cagliari inizia a concretizzarsi. I lavori oltre ad offrire nuove fermate per i servizi pubblici, utili per gli studenti e per chi preferisce viaggiare con i mezzi cittadini, aiutano anche gli spostamenti degli automobilisti all’interno dei centro decongestionando tutta l’area. La speranza è dunque che Cagliari cessi di essere un cantiere a cielo aperto al più presto, e sopratutto che i lavori portino a dei miglioramenti come in Viale Trieste.