La vicenda che ha coinvolto un pastore di 46 anni di Illorai è avvolta nel mistero. L’uomo è rimasto gravemente ferito all’addome la scorsa notte, in località S’Erbagusa, nelle campagne di Macomer. Trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro, il pastore è stato ricoverato in codice rosso, in gravissime condizioni. La dinamica dell’incidente resta ancora sconosciuta. Si ipotizza che il ferimento possa essere stato causato da un incidente sul lavoro oppure da un’aggressione da parte di terzi, ma al momento le cause sono tutte da accertare. All’arrivo in ospedale, il ferito presentava un taglio profondo all’addome, che ha provocato un’eviscerazione. I carabinieri della compagnia di Macomer sono intervenuti sul posto per un primo sopralluogo e per avviare le indagini, in attesa di poter interrogare la vittima. La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo per lesioni in merito all’accaduto.