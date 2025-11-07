È mancato all’affetto dei suoi cari il
DOTTOR
Francesco Comella
Ne da il triste annuncio l’amata figlia Alessandra.
Un sentito ringraziamento, al Reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale Santissima Trinità, guidato dal Dottor Antonello Deserra, per l’amorevole assistenza.
I funerali si terranno sabato 8 novembre 2025, alle ore 12, nella Parrocchia della Madonna del Suffragio, in via Flavio Gioia.
Cagliari, 8-11-2025
Impresa Funebre
ANTONINO PANI
Viale Regina Margherita 73/75
Cagliari
Corso Vittorio Emanuele 103
Pula
Tel. 070/670567