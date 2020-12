Due passeggeri e il loro cane fuggono dallo scivolo di emergenza dell’aereo prima della partenza

Due passeggeri a bordo di un volo Delta Air Lines lunedì hanno azionato lo scivolo di emergenza e sono usciti dall’aereo poco prima del decollo dall’aeroporto LaGuardia di New York. Lo riferiscono i funzionari della compagnia aerea. I passeggeri, un uomo non identificato e una donna, erano sul volo DL462, un Airbus A321 registrato N357DN che era diretto ad Atlanta quando sono scesi dall’aereo mentre era in rullaggio. Nella fuga hanno portato con sé il loro cane lungo lo scivolo.

Un altro passeggero del volo ha dichiarato al New York Times di aver visto la coppia e il loro cane cambiare posto diverse volte mentre l’aereo si preparava a partire. Ha aggiunto che l’uomo si è alzato mentre l’aereo ha iniziato a muoversi e ha ignorato l’ordine di un assistente di volo di sedersi. L’incidente, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha costretto l’aereo a tornare al gate, dove i passeggeri sono scesi e sono stati imbarcati su altri voli. Sono arrivati ​​ad Atlanta con un ritardo di 9 ore.