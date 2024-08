Due famiglie di vicini litigano davanti a casa: muore un ragazzo di 30 anni, 4 feriti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È finita in tragedia una lite fra vicini a Tavullia, in provincia di Pesaro. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, quando due famiglie hanno iniziato a litigare in strada e un ragazzo di 30 anni è stato ucciso da una coltellata al cuore. nulla sono servite, purtroppo, le cure degli operatori dell’ospedale di Rimini, dove è stato operato d’urgenza. Nella colluttazione, altre 4 persone sono rimaste ferite e sono ricoverate presso l’ ospedale di Pesaro. Non sono noti ancora i motivi che hanno portato alla furibonda lite, ma stando a quanto testimoniato da altro vicini non era la prima volta che le due famiglie di origine albanese litigavano in strada in modo violento. Gli inquirenti stanno effettuando tutti i rilievi e raccogliendo ogni elemento che possa essere utile a ricostruire la dinamica dei tragici fatti.