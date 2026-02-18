Deve scontare due anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi tra il 2016 e il 2019: un impiegato di 32 anni, residente a Maracalagonis e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Cagliari.

I militari della stazione di Maracalagonis lo hanno rintracciato nella sua abitazione e arrestato in seguito al provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’espiazione della pena per fatti avvenuti nel territorio comunale.

Dopo le procedure di rito in caserma, il 32enne è stato accompagnato nel carcere di Uta, dove sconterà la condanna.