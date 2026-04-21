Pirri, corse sfrenate in via del Tricolore metteno in pericolo i residenti: “Un bambino ha rischiato di essere investito ed è stato tirato via all’ultimo”. Segnalazione già inoltrata al Comune, “ma niente è cambiato. Stiamo pensando di organizzare una raccolta firme per sollecitare la necessità di mettere in sicurezza la via, prima che succeda qualcosa di irreparabile”. Scambiata per pista di Formula Uno, ogni giorno si rischia di essere travolti quando si attraversa la strada: a raccontare il pericolo è Luca S. a nome dei residenti. “Da tempo nella nostra via si verificano episodi continui di alta velocità e guida pericolosa. Proprio oggi, circa un’ora fa, si è verificato l’ennesimo investimento di un gatto, lasciato sull’asfalto da automobilista che non si è nemmeno fermato.

In zona è presente una colonia felina che vive nei pilotis dei palazzi: questi gatti sono accuditi da alcuni anziani residenti, che ogni giorno si prendono cura di loro. Purtroppo, allo stato attuale, non sono minimamente al sicuro. Negli anni si sono già verificati diversi investimenti, e quello di oggi è solo l’ennesima conferma di una situazione pericolosa.

Ma il problema non riguarda solo gli animali. Qui non è al sicuro nessuno.

Qualche mese fa un bambino ha rischiato di essere investito ed è stato tirato via all’ultimo.

Mia nonna stessa, come molti altri anziani della via, è a rischio anche solo ad attraversare la strada, perché le auto sfrecciano senza alcun rispetto dei limiti”.

I residenti hanno “già presentato una richiesta formale al Comune per l’installazione di dossi rallentatori (con protocollo attivo)” ma sinora niente è ancora stato modificato.

“Chiediamo un intervento immediato e l’installazione di dossi per mettere in sicurezza la via, prima che succeda qualcosa di irreparabile”.