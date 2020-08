Dramma all’isola di Tavolara, uomo precipita dalla scogliera a muore

Tragedia all’isola di Tavolara. Un uomo, per cause ancora da accertare, è precipitato da una delle scogliere e, dopo aver più volte sbattuto contro alcune rocce, è finito in mare. Il suo corpo è stato recuperato da una vedetta della Guardia Costiera e trasportato sino a Olbia. Lì, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’identità della vittima non si conosce ancora, gli uomini della Guardia Costiera stanno ancora svolgendo tutte le verifiche utili a risalire al nome.