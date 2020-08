Cagliari, auto esce fuori strada e finisce contro un palo in viale Diaz: 2 feriti

Incidente stradale in tarda mattinata in centro città. Una 59enne residente nell’area della città metropolitana alla guida di una Fiat Panda, mentre transitava in viale Diaz, poco prima di arrivare in via Ancona, perdeva il controllo del veicolo che scavalcava il marciapiede finendo contro un palo della pubblica illuminazione. A causa dell’urto sia la conducente che la passeggera, (una 50enne residente nell’area città metropolitana) restavano contuse tanto da essere soccorse da personale del 118 e trasportate al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale cittadina.