Dramma a Quartu, vola con la Smart fuori strada: 21enne muore sul colpo

Dramma a Quartu Sant’Elena, un giovane di ventuno anni ha perso la vita in un terribile schianto. Marco Alfonso era al volante della sua Smart bianca quando si è ribaltato più volte in via Leonardo da Vinci. La tragedia è avvenuta nel cuore della notte: nessun segno di frenata è stato notato dai carabinieri sull’asfalto. I soccorritori, appena arrivati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.