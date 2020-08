Dramma a Cagliari, 81enne muore stroncata da un infarto in viale Ciusa

Tragedia in viale Ciusa a Cagliari, all’angolo con via Biasi. Una donna di ottantuno anni è morta stroncata da un infarto mentre stava passeggiando per strada. L’anziana si è accasciata al suolo davanti agli occhi di molti passanti e automobilisti: l’allarme è stato dato subito e sul posto è intervenuta la polizia, con la squadra Scientifica, e un’ambulanza del 118. I soccorritori hanno fatto di tutto per rianimarla, ma inutilmente. Il cuore della donna non ha ripreso più a battere. Sull’episodio sono comunque in corso degli accertamenti, disposti da parte del pm, sulla cura cardiologica della donna perchè il figlio della vittima, appena saputo della disgrazia, ha detto che c’era qualcosa che non andava proprio nella cura. Ecco il motivo degli accertamenti.