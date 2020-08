Cagliari, il calcio amatoriale perde uno dei suoi “papà”: addio a Franco Milia

Lacrime nel mondo degli amanti del calcio di Cagliari e di tutta la Sardegna, a ottantasei anni se n’è andato Francesco Milia. Tutti, però, l’hanno sempre chiamato Franco. Lascia moglie e tre figli: Davide, Simonetta e Roberta. Per tanti anni dirigente dell’Msp, è stato anche ai piani alti della Figc tra gli anni Settanta e Ottanta. Amante dello sport, capo area in una società specializzata nella vendita di registratori di cassa, ha trascorso un’infinità di weekend a organizzare tornei di calcio amatoriali: “È stato uno dei fondatori di questo tipo di tornei, nei primi anni Settanta”, dice, con la voce rotta dalla commozione, il presidente dell’Msp Sardegna Alberto Borsetti: “Con noi è stato dirigente e presidente provinciale, sin dal 1993. Di lui ho solo ricordi fantastici. Ancora prima del 1993 arbitravo in Fgic e il torneo amatori c’era già da tempo, ci incontravamo spesso nella sede quando era in via Sonnino a Cagliari. E, quando eravamo liberi dai turni domenicali dell’arbitraggio, ci davamo appuntamento il sabato per arbitrare i match degli amatori e restare in allenamento. Una persona unica e schietta, mancherà davvero a tutti”.

Un grande ricordo arriva anche da uno dei tre figli, Davide, perito assicurativo: “Il primo torneo amatori l’ha organizzato quando io avevo appena un anno, ha sempre organizzato questi eventi. Papà è stato franco di nome e di fatto ed era anche onesto: aveva tutte le migliori qualità che una persona possa avere. Soprattutto, era buono, molto buono”. Un anno fa ha iniziato la battaglia contro un tumore: “Era stato operato al Brotzu, ringrazio ancora di cuore il primario di Urologia, dottor Mauro Frongia, per tutto quello che ha fatto”. Il decesso, oggi, “all’Hospice di via Jenner”. I funerali di Francesco Milia sono sabato, alle 10:30, nella chiesa stampacina di Sant’Anna: “Saranno celebrati da don Ottavio Utzeri, un suo grande amico”.