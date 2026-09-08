1°ANNIVERSARIO
Ad un anno dalla scomparsa della cara e indimenticabile
ALBA TURNU
I figli Gabriella con Nino, Gianni con Angela, Carmen ed i nipoti Luca con Sophie, Riccardo con Laura e le pronipoti Kailyn con Tia ringraziano ed invitano tutti coloro che vorranno unirsi nella Santa Messa in ricordo che verrà celebrata
Sabato 12 Settembre alle ore 19.00 nella Parrocchia di San Pio X in Iglesias.
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Dal 1951 SORRENTINO
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