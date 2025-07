È stata identificata la donna trovata morta venerdì alla sesta fermata al Poetto. A comunicarlo è la Guardia Costiera. È una 75enne di Assemini, Filomena Sanna, riconosciuta da un conoscente che non riusciva a contattarla da giorni. L’uomo si è recato in Procura e al Brotzu per il riconoscimento della stessa.

Stando ad una prima ricostruzione, la donna sarebbe morta annegata. A dare l’allarme erano stati alcuni turisti tedeschi che avevano notato il corpo in acqua. In un primo momento si era pensato si trattasse di un uomo, ma solo successivamente si è chiarito che la vittima era un’anziana.