Sono passati oltre 20 anni dalla vicenda che dallo schermo della tv era finita nelle aule giudiziarie. A dar voce a chi aveva creduto ai numeri del lotto vincenti e all’energia negativa da cacciar via era stato il programma “Striscia la Notizia” che era arrivato sino a un paese del Medio Campidano per raccontare la storia di una coppia che aveva perso circa 20 milioni delle vecchie lire rincorrendo le vincite promesse al gioco del lotto. Sale da gettare e alcuni riti da seguire erano le indicazioni da adottare per sconfiggere una sorta di malocchio che impediva, a chi acquistava le combinazioni assicurate come vincenti, di azzeccare numeri e ruota nelle estrazioni del lotto che si susseguivano: promesse che si sono rivelate false e le vittime, spesso persone anziane, sono state raggirate per estorcere denaro. La vicenda giudiziaria per truffa aggravata si era poi conclusa con l’arresto e la condanna. La fine della pena è avvenuta nel 2015.

Da allora quasi è calato il silenzio sulla vicenda ma non per chi porta ancora con se le ferite sempre aperte per aver creduto a quelle televendite di numeri trasformati in show televisivi. Dopo l’annuncio di ieri, che riporta la Marchi come ospite di una trasmissione social in programma i prossimi giorni, sono state molteplici le segnalazioni da parte di chi non apprezza l’iniziativa. “Azioni indecenti contro persone deboli che hanno subito danni indelebili” spiega un lettore di Casteddu Online “che non possono essere chiamate disavventure. In tanti hanno sofferto, persone inconsapevoli e in difficoltà tra cui nostri conterranei, che nel dolore sono stati truffati”.