Donna sarda positiva al coronavirus a Roma, passeggeri sardi in isolamento dopo il volo Bologna-Cagliari

Donna sarda positiva al coronavirus a Roma, cento sardi in isolamento dopo il volo Bologna-Cagliari. Le novità di oggi sul coronavirus: c’è una terza donna sarda del Nord dell’isola, sassarese, che ha contratto il virus, ma si trova a Roma per le cure e sarebbe stata contagiata nel Nord Italia, dunque non ha fatto ritorno prima in Sardegna.

Intanto emerge che alcune decine di passeggeri del volo Bologna-Cagliari dove aveva viaggiato il cagliaritano ricoverato al Santissima Trinità sono stati messi prudenzialmente in isolamento o in vigilanza sorvegliata. Le condizioni dell’imprenditore sono fortunatamente in miglioramento.