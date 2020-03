Concorsi al Comune di Cagliari, boom di domande: undicimila disoccupati in fila, decise le preselezioni.

Prove preselettive per i concorsi al Comune di Cagliari. Un vero e proprio ciclone di domande: undicimila cagliaritani in fila per un posto a tempo indeterminato al Comune in tempi di disoccupazione che non si ferma. Comune “costretto” a fare una selezione prima dei concorsi.