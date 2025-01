A Cagliari è allarme sicurezza: dai recenti episodi di delinquenza accaduti in piazza del Carmine e dintorni, il pericolo si estende fino ai portici di via Roma. Risse, bottiglie rotte e schiamazzi notturni rappresentano una scena quotidiana di quella che ormai è diventata una zona di degrado assoluto. La richiesta di intervento, è arrivata nei mesi scorsi, oltre che da cittadini e commercianti, anche da parte del consigliere Roberto Mura, che richiamando l’attenzione di sindaco e giunta si è così espresso sulla questione: “Via Roma e i suoi portici sono in pericolo. Occorre la rimozione urgente dell’ex edicola all’angolo con via Sassari”. “I fatti di violenza e di delinquenza accaduti sono gravissimi e stanno facendo crescere il senso di insicurezza dei cittadini. Aggiungendo che spesso, i luoghi abbandonati o in disuso “diventano ripari di fortuna che accrescono il pericolo per tutte le persone (incluse quelle bisognose)”. “Il caso specifico è quello di via Roma all’angolo con via Sassari: una vecchia edicola rappresenta ormai un crocevia di vagabondi e di persone senza fissa dimora”. Situazione sfuggita di mano, tra risse che si moltiplicano e innumerevoli episodi di piccola criminalità. “Per questo motivo ho chiesto al Sindaco di rimuovere questa vecchia edicola (la cui autorizzazione è scaduta da tempo e che è diventata un luogo dove alcune persone trascorrono tutte le ore del giorno e della notte)”, proseguendo: “L’edicola non è del Comune ma il suo proprietario non ha provveduto alla rimozione: è urgente un’azione di forza dell’amministrazione comunale per rimuoverla”. “Per questo motivo ho presentato un’interrogazione urgente al sindaco: i cittadini e le tante attività produttive presenti sotto i portici chiedono che questa azione venga effettuata con estrema urgenza affinché anche la riqualificazione di piazza Matteotti non sia l’ennesima occasione persa per un rilancio effettivo di via Roma e dei suoi bellissimi portici”.