Donna di 55 anni uccisa a colpi d’arma da fuoco nel suo negozio, si cerca il nipote

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Giallo a San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze. Laura Frosecchi, 55 anni, è stata trovata senza vita all’interno del suo negozio. La causa della morte sono dei colpi d’arma da fuoco. A dare l’allarme un cliente della donna, che ha subito avvertito carabinieri e 118, ma purtroppo per la 55enne era già troppo tardi. Non si sa ancora cosa ci possa essere dietro questo cruento delitto, ma le forze dell’ordine sono sulle tracce del nipote 20enne della donna, attualmente barricato in casa, la cui zona è stata già isolata. Laura era particolarmente amata e conosciuta in tutta la zona grazie alla bontà dei prodotti che produceva insieme al marito.