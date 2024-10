Sinnai e Maracalagonis, i villaggi “dimenticati” sul piede di guerra

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono circa 200 famiglie che risiedono sulla ss 125. Le autobotti hanno viaggiato per settimane al fine di distribuire il bene essenziale che a loro manca. Ma non basta. In assenza della rete idrica potabile, la prolungata siccità ha prodotto effetti devastanti nel territorio dei Borghi e Villaggi sulla SS125.

Grazie alla manifestazione dello scorso 28 giugno davanti alla Prefettura di Cagliari è stato riconosciuto lo stato di emergenza con l’approvvigionamento idrico attraverso le autobotti.

“È giunto il momento di mobilitarsi perché i cittadini si pongano in una posizione attiva e non più in attesa che le istituzioni in tempi indefiniti risolvano il problema.

Vogliamo la rete idrica potabile perché siano rispettati i nostri diritti a tutela della salute e della dignità della persona”.

Manifestazione di protesta, quindi, il 31 ottobre, ore 11.00 a Cagliari viale Trento n.69 fronte Palazzo della Regione Autonoma della Sardegna per chiedere che i lavori strutturali della rete idrica abbiano carattere prioritario di urgenza.

La data prevista per l’avvio dei lavori, i tempi previsti per la realizzazione del progetto, aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento dei lavori.