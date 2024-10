Gianna Nannini alla Forte Arena: al via la prevendita per l’atteso concerto della rockstar

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A partire da venerdì 18 ottobre alle ore 10, sarà possibile acquistare i biglietti per l’attesissimo concerto di Gianna Nannini in programma il 9 agosto 2025 alla Forte Arena. Questa data imperdibile, unica in Sardegna, è stata recentemente annunciata da Friends and Partners e si inserisce tra le sette nuove tappe della leg estiva del “SEI NELL’ANIMA – FESTIVAL EUROPEAN LEG 2025“. Il tour, che partirà a fine novembre, vedrà l’artista attraversare l’Europa da nord a sud, e si avvicina già al tutto esaurito.

L’appuntamento alla Forte Arena, il suggestivo teatro sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, si aggiunge al ricco mosaico del progetto “ Sei nell’anima“, che oltre al tour europeo indoor, comprende l’album SEI NELL’ANIMA (pubblicato a marzo da Columbia Records/Sony Music Italy) e il film Sei nell’anima (disponibile su Netflix da maggio, subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma), liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei).

I biglietti per l’unica tappa sarda saranno disponibili dalle ore 10 di venerdì 18 Ottobre su tutti i canali di vendita Box Office e TicketOne.