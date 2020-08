Donald Trump abbandona la conferenza stampa all’improvviso: “Sparatoria fuori dalla Casa Bianca”

Paura vicino alla Casa Bianca, a Washington, per una sparatoria avvenuta durante una conferenza stampa di Donald Trump incentrata sul Coronavirus. Dopo neanche quattro minuti dall’inizio del discorso davanti ai giornalisti, il presidente Usa è stato interrotto e portato via dagli uomini dei servizi segreti, che l’hanno portato al sicuro in un bunker. Dopo qualche minuto di attesa, è tornato nella sala stampa: “C’è stata una sparatoria fuori alla Casa Bianca, ora è sotto controllo. Qualcuno è stato trasportato in ospedale. A sparare sono state le forze dell’ordine, il sospettato è stato colpito”. La notizia completa e tutti i dettagli sul nostro giornale partner Quotidiano.net: https://www.quotidiano.net/esteri/donald-trump-conferenza-1.5403516