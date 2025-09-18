“Sono stati svolti diversi tavoli tecnici tra il Comune di Domusnovas e la Prefettura, la Protezione Civile Regionale, l’Assessorato all’Ambiente e vari tecnici esperti nel settore idrico.Tutte le parti coinvolte si sono rese totalmente disponibili ad affrontare il problema e lavorare insieme per arrivare alla sua risoluzione.Tutti, a partire dalla Prefettura, hanno convenuto che il problema principale sia dovuto alla scarsità del bene idrico, e su questo fronte ci si sta muovendo” ha spiegato la sindaca Isangela Mascia.

“Intanto, le autobotti stanno portando l’acqua nelle case che possiedono il serbatoio. Il giro è lungo, perché le case sono tante, ma il lavoro continuerà anche domani mattina e domani pomeriggio, e chi non possiede una riserva può riempire le taniche.

La Domusacqua si mette a disposizione per la consegna a domicilio dell’acqua in taniche alle persone anziane o con difficoltà motorie.

(Contatti al numero 0781726054)”.

Un disagio enorme e “tutti ne siamo consapevoli, e il lavoro è costante per arrivare ad una situazione meno grave nel più breve tempo possibile” spiega ancora la sindaca.