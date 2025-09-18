Dramma in una scuola elementare De Amicis del quartiere di Voltri, a Genova. Attorno a mezzogiorno di oggi, un bimbo di 7 anni è caduto da una finestra dell’istituto. Un volo di circa di 3 metri che ha provocato al piccolo gravi lesioni per le quali è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico Gaslini.

Ignote, al momento, le cause della caduta e la dinamica dell’incidente, per il quale il Ministro dell’Istruzione e del merito Valditara ha disposto un’immediata ispezione.

