È al momento un mistero la morte del noto fotografo e giornalista 74enne Maurizio Rebuzzini, trovato in arresto cardiaco ieri sera attorno alle 20 sul ballatoio del suo studio in via Zuretti a Milano.

A trovarlo il suo unico figlio, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Inutile, purtroppo, la corsa al Fatebenefratelli, Rebuzzini è morto poco. I medici che hanno preso in cura il 74enne hanno però notato sul corpo segni compatibili con uno strangolamento e tracce di sangue.

Per questo, la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio per chiarire nel dettaglio cosa possa essere accaduto negli momenti di vita di Rebuzzini ed è stata già disposta l’autopsia.

Foto del nostro partner QN