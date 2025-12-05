Domusnovas, l’acqua sgorga abbondante nella grotta di San Giovanni: la magia della natura dopo le grandi piogge che hanno regalato uno dei beni più preziosi al mondo.

Acqua, tanta, fresca e rumorosa, che scorre velocemente in quel fiume che passa dentro una delle grotte più suggestive di tutta la Sardegna e prosegue il suo percorso nel bosco, regalando uno scenario mozzafiato. Oggi più che mai. Dopo mesi di siccità che ha monopolizzato il comune, ecco nuovamente l’abbondanza, che disseta la terra e dona ristoro a chi ha la fortuna di assistere a tanta bellezza.

Video: Gianluigi Onnis, lettore di Casteddu Online.