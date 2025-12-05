Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 6 Dicembre Pressioni medio-alte garantiranno tempo stabile e parzialmente soleggiato, con più annuvolamenti in serata. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 8°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. A Oristano il tempo sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 12°C e la minima di 5°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Sarà pertanto un sabato poco nuvoloso, senza piogge, con venti in prevalenza moderati e temperature in lieve rialzo che raggiungeranno massime di 17°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba