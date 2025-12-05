Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 6 Dicembre Pressioni medio-alte garantiranno tempo stabile e parzialmente soleggiato, con più annuvolamenti in serata. I venti saranno debol i e il mare molto mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a, non sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nord- Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 °C e la minima di 8 °C. I venti sarann o debol i al mattino e provenienti da Nor d-Nordovest , moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. A Oristan o il tempo sarà variabile con maggiori schiarite nel pomeriggio. Non sono previste piogge. La temperatura massim a sarà di 1 7 ° C e la minima di 7 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordovest , tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 2 ° C e la minima di 5 °C. I venti sarann o deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Ovest- Nordo vest per tutta la giornata. Sarà pertanto un sabato poco nuvoloso, senza piogge, con venti in prevalenza moderati e temper ature in lieve rialzo che raggiunger anno massime di 1 7 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba