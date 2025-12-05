A tutta velocità in monopattino lungo l’asse mediano: ancora una volta, i mezzi elettrici immortalati dagli automobilisti che denunciano il transito non consentito nelle strade extra urbane.

Il pericolo corre a bordo strada, sia per il conducente, anche senza casco, del monopattino che per gli automobilisti, i quali, molto spesso, si accorgono solo all’ultimo momento del mezzo elettrico. E a niente, pare, servono gli appelli lanciati per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale: si continua, imperterriti, a giocare con la propria vita e quella degli altri.

Il video è stato inviato da un lettore di Casteddu Online che segnala l’accaduto lungo l’asse mediano direzione Sestu.