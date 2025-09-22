Domusnovas, l’acqua inizia nuovamente a scendere dai rubinetti: “L’importante contributo di risorsa idrica messo a disposizione dall’Enas (Ente Acque Sardegna – RAS) ha permesso di sopperire in parte alla mancanza di acqua nelle nostre sorgenti, consentendo alla rete di ricominciare a caricarsi anche se molto lentamente”.

Buone notizie per gli abitanti del paese che da una settimana combattono contro la carenza di acqua. A comunicare la notizia è il Comune che, costantemente, ha sempre informato i cittadini riguardo la situazione e le novità.

“Rimangono aperte le interlocuzioni con diversi Enti al fine di ottenere ulteriori apporti idrici, che ci permettano di superare questo momento di crisi.

In alcune case anche della zona medio/alta del paese si inizia ad avere un filo d’acqua, che, considerato lo stato della rete, potrebbe presentare torbidità: si rammenta che è sempre vigente l’ordinanza di non potabilità.

Risparmiare il più possibile l’acqua in arrivo è fondamentale per velocizzare il processo di recupero dell’intera condotta.

Durante la giornata di domenica 21 settembre le autobotti hanno lavorato costantemente per cercare di raggiungere tutti i punti del paese in cui l’acqua ancora scarseggia”.

Ringraziamenti doverosi per gli “autisti e ai volontari e alle volontarie che si sono messi a disposizione della comunità, anche per la distribuzione dell’acqua dalle autobotti statiche”.

Oggi le autobotti saranno presenti in Piazza Grazia Raccis dalle ore 8, Largo Franceschino Chia dopo le 10.30. Per segnalazioni e richieste 0781726054.