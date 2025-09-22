Al termine di un’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Villasor, è stato denunciato in stato di libertà un 43enne del posto, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile dei reati di furto e ricettazione.

Gli accertamenti hanno preso avvio a seguito del rinvenimento, avvenuto nella serata precedente, di una Dacia Duster grigio metallizzato, risultata oggetto di furto. L’autovettura era di proprietà di un 75enne residente a Cagliari, impiegato, la cui figlia aveva sporto denuncia il 14 settembre scorso presso la Stazione Carabinieri di Assemini, riferendo l’avvenuto furto a Villasor.

Grazie agli immediati accertamenti svolti, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire i passaggi successivi al furto, raccogliendo gravi indizi a carico del 43enne, individuato quale presunto autore del fatto. L’auto, rinvenuta in buone condizioni, è stata prontamente restituita al legittimo proprietario, ponendo così fine alla sua disavventura.

Dell’attività svolta è stata informata l’Autorità Giudiziaria, mentre i militari della Stazione di Villasor proseguono gli approfondimenti investigativi per delineare con precisione il quadro complessivo della vicenda.