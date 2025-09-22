Pezzi di ricambio di auto di dubbia provenienza abbondano a due passi dagli alloggi in cui vivono anche 40 bimbi, pochi dei quali frequentano la scuola. Immondizia a non finire, un degrado sotto gli occhi di tutti.

Un campo provvisorio che va avanti da 33 anni e che rappresenta un problema igienico-sanitario per chi ci abita e per i territori limitrofi: frequenti roghi infatti deturpano l’ambiente e l’aria che viene respirata da decine di migliaia di cittadini che, esausti, denunciano senza sosta l’invivibile situazione.

Per arginare il problema sono stati messi in campo decine di migliaia di euro al fine di contribuire al trasloco delle famiglie ma, come dichiarato dai rom, la misura proposta proprio non interessa. “sono pochi, non bastano”.

La questione è diventata un caso nazionale, la troupe di “Fuori dal Coro”, infatti, è entrata nel campo alle porte della città: un reportage seguito da milioni di telespettatori, e altrettanti sui social, e le immagini del campo rom di Selargius hanno fatto il giro del web. “Una gigantesca discarica a cielo aperto, eppure gli 8.500 euro offerti, qui, non li vuole nessuno”: “Meglio qua” ribatte un abitante del campo alla giornalista del programma Mediaset, “non ci manca niente”.