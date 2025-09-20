“Siamo tutti esasperati, stressati, frustrati, incavolati. Ma evitiamo almeno questa ennesima guerra tra poveri. Non cerchiamo a tutti i costi un capro espiatorio. E non cerchiamolo in chi sta nella nostra stessa situazione”.

Tanti i commenti dei cittadini che in questi giorni si susseguono sui social per confrontarsi ed esprimere il proprio parere riguardo il dramma in corso: il paese è senza acqua. Sono operative le autobotti ma i disagi sono elevati. Impossibile fare una doccia, ci si arrangia con secchi e bacinelle e il caldo persistente non agevola la situazione. La solidarietà è tanta, dai paesi vicini, come Musei, alcuni hanno messo a disposizione la propria fonte per condividere il bene primario con i cittadini di Domusnovas.L’amministrazione comunale lavora incessantemente per trovare una soluzione che, al momento, tarda ad arrivare. Prende parola anche l’opposizione che ufficialmente ha scritto alle istituzioni “in merito alle problematiche idriche manifestatesi negli ultimi giorni a Domusnovas, che stanno arrecando enormi disagi ai cittadini, compromettendo la qualità della vita e sollevando preoccupazioni legittime circa la tutela del diritto all’acqua, fondamentale per la salute e il benessere di tutti.

Nonostante la vostra scelta, appresa tramite social, di organizzare un tavolo tecnico da quale i consiglieri della minoranza, anch’essi amministratori e anch’essi interessati al bene del paese, sono stati esclusi chiedo l’organizzazione di un tavolo tecnico aperto al pubblico che coinvolga rappresentanti istituzionali, tecnici e cittadini, al fine di discutere approfonditamente il problema, le possibili soluzioni e le strategie per prevenire future criticità.

La trasparenza e il coinvolgimento diretto della comunità sono strumenti imprescindibili per affrontare efficacemente questa emergenza e ristabilire al più presto condizioni di normalità” spiega Maria Giovanna Carta Consigliera Comunale di Opposizione – Gruppo Noi per Domusnovas.