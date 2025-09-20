I Carabinieri di Cagliari-Sant’Avendrace hanno dato esecuzione oggi a un provvedimento emesso dal Tribunale di Cagliari, che ha disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un 54enne residente in città.

L’attività trae origine dalla querela sporta dalla ex convivente, la quale ha riferito di essere stata vittima, nel corso degli ultimi anni, di comportamenti vessatori e maltrattanti, consistiti in ingiurie, minacce e percosse. La situazione è precipitata all’inizio del mese, quando la donna ha denunciato di essere stata nuovamente aggredita, circostanza che aveva richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri presso l’abitazione di famiglia.

Gli elementi raccolti hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di adottare il provvedimento cautelare eseguito oggi, quale misura di tutela a protezione della vittima, in attesa della valutazione complessiva delle responsabilità e dell’evoluzione delle indagini in corso.