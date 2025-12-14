Scoprire un tradimento attraverso un video social di un ristorante. È ciò che è accaduto ad una donna catanese, convinta che il marito fosse impegnato in una cena di lavoro ma realtà l’uomo era a cena con un’altra ed è finito nel filmato promozionale del locale. La donna ha quindi deciso di porre fine al matrimonio. Il marito si è rivolto al Codacons, che ha raccontato la vicenda, per evidenziare l’enorme danno subìto con la pubblicazione delle immagini a sua insaputa.

“È inammissibile che un ristorante riprenda i clienti senza un consenso chiaro e diffonda le immagini, esponendo le persone a conseguenze imprevedibili – le parole di Francesco Tanasi, segretario del Codacons in Sicilia -. La pubblicazione del video ha prodotto una frattura familiare e un rilevante pregiudizio alla vita privata del cittadino, e ciò rende necessario accertare le responsabilità e ottenere un risarcimento proporzionale ai danni subiti”.